Foggia, uomo uccide moglie e due figlie e poi si suicida

di scp

Milano, 12 ott. (LaPresse) - Un uomo questa notte ha ucciso la moglie e le due figlie minorenni e poi si è ucciso a sua volta. È accaduto a Orta Nova, in provincia di Foggia, nella casa in cui abitava la famiglia, in via Guerrieri. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo alcune testate locali un agente di polizia penitenziaria avrebbe chiamato i carabinieri dicendo di aver sparato a moglie e figlie, poi avrebbe rivolto l'arma contro se stesso ed è poi morto in ospedale.

