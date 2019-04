Foggia, procuratore: Killer disse 'Ve la farò pagare'

Foggia, 14 apr. (LaPresse) - "Nulla faceva presagire ciò che è accaduto nè a una reazione del genere del tutto priva di fondamento. E' stato colpito lo Stato attraverso l'Arma dei carabinieri perchè è stata azione violenta contro chi rappresenta la legge. Questo deve farci riflettere". Lo ha dichiarato procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, in merito all'omicidio del maresciallo dei carabinieri Vincenzo Carlo Di Gennaro a Cagnano Varano. Vaccaro ha precisato che l'assassino "nei giorni precedenti aveva subito due controlli", uno in cui era stato trovato in possesso di alcune dosi di droga e un altro per possesso di un coltello. In quest'ultima occasione era stato portato in caserma e "aveva manifestato una sorta di risentimento generico", pronunciando la frase: "Ve la farò pagare".

