Foggia, migrante ucciso a coltellate nel 'ghetto' di Rignano

di ect

Milano, 22 apr. (LaPresse) - Un 20enne originario della Guinea equatoriale è stato ucciso a coltellate nella baraccopoli che si trova nelle campagne di San Severo in provincia di Foggia, il cosiddetto 'ghetto' di Rignano. A dare l'allarme ai carabinieri è stato il 118, allertato da un abitante del campo. I militari sono intervenuti poco dopo le 2.15 della notte. Il ragazzo, ormai cadavere, è morto per delle ferite d'arma da taglio, almeno tre, nella parte alta del corpo. Alcune persone presenti sono state portate in caserma per essere interrogate. Una di loro, il presunto omicida, è stata trattenuta per ulteriori accertamenti. La vittima sarebbe stata ammazzata al culmine di una lite.

