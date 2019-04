Foggia, ipotesi ritorsione killer dopo controlli giorni scorsi

di ect

Foggia, 13 apr. (LaPresse) - Potrebbe trattarsi di una ritorsione dopo i controlli dei giorni scorsi. E' una pista che i carabinieri di Foggia stanno approfondendo in merito all'uccisione del maresciallo Vincenzo Carlo Di Gennaro, avvenuta questa mattina in centro a Cagnano Varano, mentre il militare era in servizio con un collega, rimasto ferito. Per l'omicidio è stato fermato un pregiudicato.

