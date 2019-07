Foggia, finisce con l'auto in mare: muore annegata, salvo il fidanzato

A perdere la vita per annegamento una 24enne di Vico del Gargano. Ancora da accertare le cause della tragedia avvenuta di fronte alle Isole Tremiti. Il ragazzo è riuscito a uscire dall'abitacolo

La vita di una donna di ventiquattro si è interrotta per sempre nelle acque dell'Adriatico, chiusa nelle portiere bloccate della propria automobile, che è diventata anche la sua bara. È morta così Eleonora Ferraccio, 24enne di Vico del Gargano, che - secondo quanto riportano i media locali - è rimasta intrappolata nella sua macchina, finita nelle acque di Foce Varano, per cause che sono ancora in via di accertamento. È accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi, mentre era assieme al suo compagno, che invece è riuscito a liberarsi e salvarsi la vita miracolosamente.

La Panda di Eleonora viaggiava nel territorio di Ischitella, una frazione nella provincia di Foggia, quando l'auto è finita dritta in mare. La ragazza, che solo il 2 luglio scorso aveva spento le sue prime 24 candeline, si è trovata sommersa in pochi minuti. L'acqua è diventata cemento a presa rapida, a causa della pressione, rendendo così vano ogni (presumibile) sforzo per uscire dall'abitacolo e mettersi in salvo. Cosa che è riuscita, invece, al fidanzato. La causa del decesso è annegamento, come hanno potuto accertare le squadre dei Vigili del fuoco che sono intervenute sul luogo della tragedia per fare un ultimo, disperato tentativo di recuperare il relitto della macchina, sperando di trovare ancora segni di vita al suo interno. Speranza vana, perché i medici del 118 chiamati per seguire le operazioni di recupero null'altro hanno potuto fare, se non accertare e dichiarare l'ora della morte della giovane donna.

Sulla tragedia di Foce Varano ci sono diversi i punti interrogativi che ancora non trovano una risposta. A dover ricostruire quanto è accaduto la scorsa notte, trovando le ragioni logiche - almeno quelle - della fine di una ragazza di soli 24 anni, sono ora affidate all'Arma dei Carabinieri. I militari, titolari delle indagini, dovranno capire perché l'automobile ha lasciato il manto stradale per seguire la traiettoria che conduce verso il mare, che affaccia sulle Isole Tremiti, una delle splendide perle del territorio pugliese, meta ricercatissima del turismo internazionale. Un percorso che per la povera Eleonora ha significato la fine dei suoi sogni, dei suoi progetti, delle sue speranze, della sua vita. In una maledetta notte di metà luglio, nel caldo del Mezzogiorno d'Italia, magari di ritorno da una serata di relax e divertimento, come accade a migliaia di giovani in tutto il Paese.



