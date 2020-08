Foggia, assalto a portavalori su A14: autostrada bloccata, 3 km coda

di lrs

Milano, 10 ago. (LaPresse) - Sulla A14 Bologna Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Foggia ed il bivio con la A16 in entrambe le direzioni a causa di una tentata rapina ad un portavalori, avvenuta all'altezza del km 591,700. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, dei vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia, si registrano 3 chilometri di coda. Lo si legge in una nota di Autostrade per l'Italia, secondo cui "per gli utenti diretti verso Bari si consiglia di uscire a Foggia e di rientrare in A16 a Cerignola ovest per poi raggiungere la A14, il percorso inverso per chi è diretto a Pescara".

