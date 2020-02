Fisco, Marattin: Serve riforma Iva, basta clausole salvaguardia

di dab/ect

Roma, 2 feb. (LaPresse) - "Non possiamo più andare avanti con le clausole di salvaguardia, quindi abbiamo il coraggio di dire che serve anche una riforma dell'Iva. Ma non fatecelo fare come a settembre in una notte, lavoriamoci per tutto quest'anno". Così il vice capogruppo alla Camera, Luigi Marattin, intervenendo all'assemblea nazionale di Italia Viva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata