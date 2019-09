Firenze, uomo trovato morto sotto un ponte

di fbg/dab

Firenze, 26 set. (LaPresse) - Un uomo di di 44 anni è stato trovato morto questa mattina a Firenze, sotto il ponte che porta alle cappelle del Commiato a Careggi. Sono in corso indagini per stabilire le cause della morte.

