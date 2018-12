Firenze, treno merci urta piattaforma su rotaia: gravi tre operai

Grave incidente nella notte a Firenze. Poco dopo la mezzanotte, un treno merci, che transitava tra le stazioni di Campo Marte e Statuto a Firenze, ha urtato, all'interno della galleria Pellegrino, una piattaforma su rotaia sulla quale si trovavano tre operai che sono caduti a terra, sul massicciato.

Le cause sono in corso di accertamento e i tre lavoratori sono in gravi condizioni e ricoverati in prognosi riservata per politraumi all'ospedale di Careggi. Sul posto la scientifica della polizia, agenti della Polfer, personale Rfi e funzionari dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. La linea ferroviaria, di 'cintura' tra le stazioni di Firenze, è stata interrotta per tutta la notte e intorno alle 6 è stato riaperto un binario.

La circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza e regionali sulla linea di cintura Firenze Rifredi - Statuto - Campo Marte è temporaneamente deviata via Firenze Santa Maria Novella per l'indisponibilità di uno dei due binari, a causa dell'incidente ferroviario che si è verificato a Firenze, poco dopo la mezzanotte, tra le stazioni di Campo di Marte e Statuto, tra un treno merci in transito in direzione Sud e un carrello dei lavori di una ditta esterna che stava effettuando manutenzione programmata e che ha visto il ferimento di tre operai. Fino alla ripresa della normale circolazione, comunicano Rfi e Trenitalia, alcuni convogli potranno registrare allungamenti dei tempi di percorrenza e cancellazioni. Attualmente ci sono 40 operatori del Gruppo Fs Italiane (25 di Rete Ferroviaria Italiana e 15 di Trenitalia) impegnati negli interventi per la ripresa della normale circolazione e nell'informazione e nell'assistenza per le persone in viaggio.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata