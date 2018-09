Firenze, studentessa picchiata e violentata su ponte del Varlungo

Stava andando a trovare un'amica. Presa a pugni e abusata, è stata portata in ospedale dalla polizia

Una studentessa di 21 anni è stata aggredita e violentata da uno sconosciuto a Firenze sul ponte del Varlungo. È accaduto la scorsa notte, intorno alle una. Secondo quanto raccontato dalla ragazza alla polizia, l'aggressione sarebbe avvenuta mentre stava camminando su una rampa del viadotto del Varlugno, per raggiungere casa di una amica. Lo sconosciuto l'avrebbe avvicinata e presa a pugni, poi avrebbe abusato di lei. Non appena l'uomo se n'è andato, la giovane ha chiamato la polizia e poco dopo è stata accompagnata in ospedale, dove le sono state riscontrate lesioni su diverse parti del corpo.

Sulla vicenda indaga la squadra mobile fiorentina. Gli investigatori valutano anche possibili collegamenti con un altro caso di violenza denunciato lo giugno scorso, sempre da una donna di origini asiatiche e sempre nei pressi del viadotto del Varlungo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata