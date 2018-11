Firenze, ragazza uccisa in un ostello: il fidanzato confessa l'omicidio

Uccisa dal proprio compagno nel giorno in cui le donne scendono in piazza per dire "basta alla violenza sulle donne". Un nuovo femminicidio si è consumato a Firenze. Una giovane di 21 anni, di nazionalità cinese, è stata uccisa in un ostello del capoluogo toscano, in via Santa Caterina d'Alessandria, il compagno, 30enne di nazionalità messicana, si sarebbe presentato agli addetti alla hall riferendo di aver strangolato la fidanzata.

Sul posto è poi intervenuta la polizia che ha portato il cittadino messicano in questura. La coppia era arrivata a Firenze per una vacanza. Nella loro camera, la polizia scientifica ha eseguito i rilievi, presenti anche il medico legale e il pm di turno d''urgenza.

Domenica 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si ricorda in tutto il mondo.

