Firenze, ragazza minacciata di stupro da un agente al corteo anti-Salvini: prognosi di 7 giorni

Prognosi di 7 giorni per "trauma lombare destro con ematuria da riferite percosse, contusione agli arti superiori, ecchimosi alla palpebra dell'occhio destro, arrossamento al collo". E' il referto stilato dai medici del prono soccorso dell'ospedale fiorentino di Santa Maria Annunziata per la ragazza che ha raccontato che domenica sera, durante la manifestazione di protesta contro la presenza di Salvini a Firenze, è stata trascinata da tre poliziotti dietro il cordone delle forze dell'ordine, buttata a terra, presa a manganellate e minacciata verbalmente da uno degli agenti che le avrebbe detto che se non stava ferma le avrebbe messo il manganello nell'ano. Secondo quanto si apprende, la ragazza potrebbe sporgere denuncia nelle prossime ore. Intanto, sugli scontri avvenuti domenica sera in piazza della Repubblica, proseguono gli accertamenti della polizia e potrebbero scattare denunce per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nei confronti di alcuni manifestanti, non tutti ancora identificati: infatti, alcuni poliziotti, tra cui due agenti del reparto mobile di Padova, sarebbero rimasti contusi nei tafferugli.

In un video, pubblicato su Il sito di Firenze, si vede il momento in cui la ragazza, che durante gli scontri per la manifestazione contro la presenza di Salvini a Firenze ha riportato ferite con una prognosi di 7 giorni, viene trascinata da alcuni poliziotti dietro il cordone delle forze dell'ordine.

