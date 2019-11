Firenze, in borsa abbandonata a Campi Bisenzio corpo di una neonata

di fbg/scp

Firenze, 19 nov. (LaPresse) - E' di una femmina il corpicino trovato questa mattina in una borsa abbandonata in via di San Martino a Campi Bisenzio (Firenze). Secondo i primi accertamenti, sarebbe stata partorita al nono mese e il parto sarebbe avvenuto da poco, tanto che il cordone ombelicale era ancora attaccato. Il rinvenimento è avvenuto intorno alle ore 11.45 da parte del personale della farmacia comunale Farmapiana Spa, che si è accorto della presenza della borsa abbandonata accanto al raccoglitore dei farmaci. Un farmacista ha aperto la borsa e vi ha trovato la neonata morta. Sul caso indagano i carabinieri.

