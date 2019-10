Firenze, genitori Renzi condannati per false fatture

di fbg/vln

Firenze, 7 ott. (LaPresse) - Condanna a un anno e nove mesi, con sospensione condizionale della pena, per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, e condanna a due anni per Luigi Dagostino. È questa la sentenza emessa dal giudice del tribunale di Firenze Fabio Gugliotta al termine del processo che vedeva i genitori dell'ex premier Matteo Renzi imputati per false fatture insieme all'imprenditore Dagostino accusato anche di truffa. Il giudice in pratica ha accolto le richieste del pm Christine Von Borries che aveva chiesto una condanna a un anno e nove mesi per i coniugi Renzi e a due anni e tre mesi per Luigi Dagostino.

