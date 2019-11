Firenze, feto trovato in una borsa abbandonata a Campi Bisenzio

di fbg/scp

Firenze, 19 nov. (LaPresse) - Un feto di poche settimane è stato trovato questa mattina in una borsa abbandonata in via di San Martino a Campi Bisenzio (Firenze). Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

