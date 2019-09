Firenze, due fratelli trovati morti in albergo dal padre

I ragazzi di 20 e 27 anni erano in vacanza con il genitore e la sua compagna: dormivano in un'altra stanza di un hotel nel centro della città. Non ci sarebbero segni di violenza sui corpi. Indaga la polizia

Due fratelli di 27 e 20 anni sono stati trovati morti a Firenze in una stanza dell'hotel Minerva. I due, che sono belgi e sono fratellastri, erano in viaggio nel capoluogo toscano con il padre e la matrigna. Sul caso indaga la polizia. I due fratelli dormivano in una stanza diversa da quella dei genitori. Il papà, che ha raccontato di essere entrato la mattina nella camera e di averli visti dormire, è tornato poi nel pomeriggio nella stanza d'albergo e ha trovato i due figli morti. Dal rilievi effettuati dagli investigatori non ci sarebbero segni di violenza, ma per capire le cause della morte è attesa l'autopsia.



