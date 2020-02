Firenze, carabinieri accusati di stupro: Costa condannato a 5 anni e 6 mesi

di fbg/vln

Firenze, 21 feb. (LaPresse) - Il tribunale di Firenze ha condannato a 5 anni e 6 mesi Pietro Costa, uno dei due ex carabinieri accusati di aver violentato due studentesse statunitensi la notte tra il 6 e il 7 settembre del 2017, dopo averle riaccompagnate con l'auto di servizio nella loro casa fiorentina, in Borgo Santi Apostoli. I giudici hanno accolto la richiesta del pm Ornella Galeotti. Costa, nell'udienza di stamattina, che si è svolta a porte chiuse come tutto il resto del processo, ha rilasciato dichiarazioni spontanee in aula per ribadire la sua innocenza. L'altro ex carabiniere coinvolto nella vicenda, l'ex appuntato scelto Marco Camuffo, che era il capo pattuglia, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione con rito abbreviato l'11 ottobre 2018.

