Firenze, accoltellato in strada muore in ospedale: arrestato 39enne

di fbg/mad

Firenze, 18 nov. (LaPresse) - Un uomo di 33 anni, kosovaro, è stato accoltellato la scorsa notte in strada a Firenze ed è morto poco dopo in ospedale. I carabinieri hanno sottoposto a fermo d'indiziato di delitto per l'accusa di omicidio un cittadino tunisino di 39 anni. Secondo quanto ricostruito, tra i due, intorno alle 3, è scoppiata una lite per futili motivi all'interno di un pub di via Faenza, nel centro storico della città. Usciti dal locale, la vittima e il presunto omicida avrebbero proseguito la lite in strada, e il 39enne avrebbe colpito con più coltellate il rivale. Trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Careggi, il 33enne è stato dichiarato morto poco dopo le 4.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata