Fine vita, Cnb: Evitare accanimento clinico sui bimbi terminali

Milano, 7 feb. (LaPresse) - Nel caso dei bambini terminali "si deve evitare che i medici si immettano in percorsi clinici inefficaci e sproporzionati solo per accondiscendere alle richieste dei genitori e/o per rispondere a criteri di medicina difensiva". Lo afferma il Comitato nazionale per la bioetica - Cnb - nel parere sull'accanimento clinico approvato il 30 gennaio scorso e oggi pubblicato sul sito.

