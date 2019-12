Fine vita, Cappato: Grazie a chi mi ha sostenuto, avanti per Trentini

di vln

Milano, 24 dic. (LaPresse) - "Grazie a chi mi ha sostenuto in questo percorso che ha portato al riconoscimento del diritto di Fabiano di non soffrire più". Lo scrive su Facebook Marco Cappato, l'esponente dei radicali assolto ieri dalla Corte d'Assise di Milano dall'accusa di aiuto al suicidio per la vicenda di dj Fabo. "Ora - ha aggiunto - andiamo avanti per la libertà delle persone che sono nelle condizioni di Davide Trentini".

