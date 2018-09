FI, Gelmini: Berlusconi traccia percorso, ‘Manifesto libertà' per ripartire-2-

di mbb

Roma, 23 set. (LaPresse) - "Il presidente Berlusconi ha lanciato i congressi locali, momenti di proposte e non di recriminazioni. Dobbiamo essere la Forza Italia della società, dei civici, delle categorie. Dobbiamo essere la formazione politica di tutti gli italiani. No alla logica della chiusura e del 'meno siamo meglio stiamo', ma massima apertura a tutti coloro che vogliono costruire con noi un'Italia diversa, un'Italia della crescita e non dell'assistenzialismo, con lo sguardo rivolto al futuro - spiega Gelmini -. Recuperiamo la strada perduta, sveliamo le contraddizioni di un governo dannoso e inconcludente, e torniamo con un centrodestra rinnovato e unito alla guida del Paese”.

