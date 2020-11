Festa non autorizzata a Torino nonostante il Covid, 27 sanzionati dalla polizia

Ventisette persone tra i 14 e i 21 anni sono state fermate dalla polizia di Torino per una festa in casa non autorizzata e vietata dalle attuali norme anti Covid. Intorno alle 2 di domenica, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza sono intervenuti in uno stabile di via Sacchi per la segnalazione di una festa privata all’interno di un appartamento.

All'interno di un trilocale al piano ammezzato gli agenti si sono trovati di fronte una festa con una ventina di partecipanti, parte dei quali ubriachi. Alcuni dei presenti tentano di nascondersi all’interno degli armadi, sul balcone, nel bagno, sotto i letti e persino nello sgabuzzino. Complessivamente, 27 persone di età compresa tra i 21 e i 14 anni, 5 delle quali minori e altre provenienti da fuori provincia e dall’estero, sono state sanzionate. Nessuno di loro indossava la mascherina, oltre al fatto che si trattava di un assembramento.

