Ferrara, bimbo ebreo aggredito a scuola: "Riapriremo Auschwitz e vi ficcheremo tutti nei forni"

Bimbo ebreo aggredito e insultato in una scuola media di Ferrara. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, lo studente è stato assalito negli spogliatoi della palestra da alcuni compagni, che gli avrebbero gridato: "Quando saremo grandi faremo riaprire Auschwitz e vi ficcheremo tutti nei forni, ebrei di...".



Dopo la denuncia fatta dalla madre del bambino, ha commentato l'accaduto la rappresentante di classe. "E' inaccettabile che accadano simili episodi. Non si può far passare sotto silenzio questo chiaro segnale di antisemitismo strisciante".

Sempre secondo quanto riportato dal sito del quotidiano, la dirigente scolastica dell'istituto convocherà "un consiglio di classe straordinario per capire meglio, anche con i professori, quello che è accaduto".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata