Ferrara, auto contro un albero: tre giovani morti nella notte

di mad

Milano, 28 set. (LaPresse) - Tre giovani sono morti questa notte in un incidente a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara. L'auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un albero e per i tre non c'è stato scampo. Un quarto giovane è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vigarano Mainarda, oltre a 118 e vigili del fuoco.

