Ferrara, 13enne recuperato in un laghetto dopo tuffo: è grave

Dramma a Portomaggiore, in provincia di Ferrara: un ragazzino di 13 anni è stato notato in un laghetto riverso in acqua dopo che si era tuffato da un pontile. Sul posto sono intervenuti il 118 e carabinieri che hanno tentato di rianimarlo: da quanto si apprende il giovane si trova ora in condizioni gravissime.





