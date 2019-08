Ferragosto di superlavoro per i cani bagnini: salvate 6 persone

di Laura Carcano

Cani bagnini in campo nei soccorsi nel giorno di Ferragosto. Sono stati cinque gli interventi effettuati in poche ore dalle Unità Cinofile della Scuola italiana cani salvataggio. A essere soccorse in tutto sei persone in Sicilia, Campania e Calabria.

In Sicilia è stato un Ferragosto da bollino rosso per il mare molto mosso e il forte vento di maestrale. Ad Alcamo Marina, nel trapanese, una ragazza di 29 anni, trascinata al largo dalle corrente, è stata soccorsa da tre Unità Cinofile Sics. La giovane donna che nuotava tra le onde, è finita in una buca a circa 60 metri dalla riva; nonostante tentasse di nuotare, la risacca le impediva di avanzare verso la spiaggia. Immediatamente i cani sono partiti verso il mare; Teo, labrador color cioccolato, Marcus, golden retriver, e Nerone, un labrador nero. Gli operatori hanno messo in sicurezza la ragazza facendola attaccare al baywatch e i tre bagnini a quattro zampe hanno trainato il rientro sul bagnasciuga.

Cani soccorritori anche sulla spiaggia di Mondello, a Palermo, sempre il 15 agosto. Alle 15.30 le due Unità Cinofile in servizio, insieme all'assistente bagnante della Urepa con il pattino, sono intervenuti in soccorso di un bambino di 8 anni che si era allontanato dallo stabilimento balneare, nuotando per circa mezzo chilometro all'inseguimento del materassino trascinato via dal vento. Senza accorgersene, il piccolo era arrivato a circa 150 metri dalla riva: il mare era molto mosso. In suo aiuto, sono partiti Harry, labrador miele e Kira, una labrador nero di 2 anni, al suo primo intervento di salvataggio. E hanno riportato il bimbo sulla spiaggia. S

ono stati due invece gli interventi a distanza di poche ore sulle Spiaggia delle Saline di Palinuro (Salerno). Anche qui mare molto agitato con onde da un metro e mezzo. Una coppia di ragazzi, di 29 e 25 anni di Pavia, si è trovata in grave difficoltà. La presenza di una buca in acqua rischiava di diventare una trappola mortale. In soccorso dei due ragazzi si sono lanciati Iago, golden retriver color miele e Stan, labrador miele. Salvata anche una signora, che dopo essersi allontanata troppo dalla secca, è stata soccorsa a 70 metri dalla riva. Insieme a Stan, è intervenuta Lucy, una femmina di labrador: hanno contrastato la corrente fortissima e l'hanno salvata.

Sulla spiaggia libera di Soverato, in provincia di Catanzaro, 40 minuti di paura per una bambina di 7 anni scomparsa tra una folla di 4mila persone che nella giornata di Ferragosto ha "invaso" il fazzoletto di spiaggia lungo un chilometro. Con cinque Unità Cinofile sono scattate le ricerche negli stabilimenti e tra la gente sul bagnasciuga. In azione sono entrati Sam, labrador bianco, Cloe, labrador miele, Pedro, labrador nero, Zoe, labrador nero e Maya, labrador miele di 11 anni. Gli operatori sono riusciti a trovare la piccola, che vagava impaurita alla ricerca del suo ombrellone nella parte opposta rispetto a quella dove erano i genitori.