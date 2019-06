Fermo, carabinieri accoltellato alla schiena: non è in pericolo di vita

Il militare era in servizio, insieme ad altri colleghi, per una manifestazione di giocolieri a Montegranaro

Un carabiniere di 59 anni è stato accoltellato in strada sabato sera a Montegranaro (Fermo) da un 46enne di origine marocchina. Il militare era in servizio, insieme ad altri colleghi, per una manifestazione di giocolieri nel paese.

I carabinieri erano intervenuti per una richiesta, arrivata al 112, per un uomo in stato di ubriachezza che infastidiva i clienti in un bar. Dopo avere suggerito al 46enne di allontanarsi e di tornare nella sua abitazione, lo hanno seguito e verificato che, invece di salire in casa, si era fermato nei paraggi appoggiato a un'auto. A questo punto il brigadiere si è avvicinato per ribadirgli di tornare a casa e dopo essersi voltato è stato colpito con un coltello da cucina vicino alla scapola.

Il fendente ha quasi sfiorato il polmone ed è stato portato dal 118 d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo. Il militare è ricoverato in chirurgia e non si trova in pericolo di vita. Il 46enne è stato arrestato per tentato omicidio, lesioni aggravate e porto abusivo d'arma, dopo avere tentato la fuga ed essere stato disarmato. E' stato portato in carcere a Fermo.

