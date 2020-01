Fermo: a fuoco una casa, muore bimba di 7 anni

Una bambina è morta in un incendio che si è sviluppato questa stanotte intorno alle 2.50 in un appartamento in località Servigliano, in provincia di Fermo. Sono ancora in corso le cause di accertamento del rogo. In casa, al momento dell'intervento degli operatori, si trovavano anche i genitori della bambina e una sorellina più piccola. Sul posto sono intervenuti i vigili di Fermo e di Amandola (Fermo), oltre ai carabinieri e al 118. La madre e la piccola si trovano in ospedale.

