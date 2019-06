Donna uccisa a Cisterna di Latina. Il corpo trovato in casa. Interrogato il marito

Una donna di 36 anni è stata uccisa questa mattina nel suo appartamento di via Palmanova a Cisterna di Latina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti questa notte si sarebbe consumata una violenta lite tra la donna e il marito. La donna, trovata in fin di vita dalla figlia minorenne, presenta infatti una vistosa ferita alla testa. Sul posto al lavoro i carabinieri che avrebbero già rintracciato il marito, che in questo momento si troverebbe in caserma per l'interrogatorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata