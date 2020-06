Fase 3, Alitalia riprende a pieno regime i voli con Sardegna a Sicilia

Continuità territoriale da Alghero e Olbia per Roma e Milano. Partenze da Malpensa anche per Catania e Palermo

Fase 3, riapertura del territorio ma anche del cielo nazionale. Alitalia ha avviato oggi i voli della Continuità Territoriale dai due aeroporti di Alghero e Olbia per Roma e Milano. La compagna fa sapere che i collegamenti dai due scali nel nord della Sardegna si aggiungono ai servizi aerei in Continuità effettuati da e per l'aeroporto di Cagliari, rimasto sempre attivo durante il periodo di lockdown dell'Italia per la pandemia da Covid-19. Alitalia garantisce pertanto i collegamenti su tutte le sei rotte dai tre aeroporti sardi: Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano, Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano, Alghero-Roma Fiumicino, Alghero-Milano. I voli da e per Milano saranno effettuati sull'aeroporto di Malpensa sino alla riapertura di Linate.



Alitalia ha condiviso con la Regione Sardegna un operativo specifico che prevede 6 voli al giorno (3 andate e 3 ritorni) sulla Cagliari-Roma Fiumicino e 4 voli al giorno (2 andate e 2 ritorni) sulle altre tratte della Continuità Territoriale. Su tutte le rotte è sempre assicurata la partenza dall'isola la mattina presto e il rientro in serata, in modo da garantire i viaggi di andata e ritorno in giornata per i residenti in Sardegna.

Non solo , la compagnia di bandiera riprende anche le rotte di Milano con Catania e Palermo. I primi voli diretti verso i due aeroporti siciliani sono partiti da Malpensa questa mattina alle ore 8.50 (per Palermo) e alle 9.00 (per Catania). Dalla Sicilia, il volo Catania-Milano è previsto tutti i giorni alle ore 12.40, mentre il collegamento diretto Palermo-Milano parte alle ore 12.30. Oggi sono ripartiti anche i voli della Continuità Territoriale Milano-Alghero e Milano-Olbia. Con la ripresa di queste rotte, da oggi diventano 7 le destinazioni servite da Milano con voli diretti Alitalia: Roma, Bari, Catania, Palermo, Cagliari, Alghero e Olbia.



Tutti i collegamenti Alitalia vengono effettuati con capienza degli aerei contingentata, al fine di rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo.

