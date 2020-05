Fase 2, Piemonte: per i bar sì all'asporto. Ripartono i negozi di abbigliamento

Inizia la Fase 2, ma per bar e ristoranti piemontesi la consumazione all’interno dei locali è ancora vietata; ci si organizza dunque con l’asporto. I negozi di abbigliamento invece ripartono a pieno regime, anche se con norme di sicurezza molto stringenti: vietati gli affollamenti nei locali, dunque i clienti aspettano fuori il proprio turno. Dopo la coda e il controllo della temperatura corporea, si inizia lo shopping, ma attenzione: i capi d’abbigliamento provati e non acquistati dovranno essere immediatamente riconsegnati, così da poter essere opportunamente disinfettati e rimessi in vendita.