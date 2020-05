Fase 2, a Napoli riaprono i negozi: "Noi lasciati soli proviamo a non mollare"

La Fase 2 entra nel vivo a Napoli con la riapertura dei negozi. Tra i commercianti c'è cauto ottimismo e la necessità di non arrendersi. Non mancano le accuse alle istituzioni che avrebbero promesso aiuti mai concretizzatisi. "Ripartire è la vita, siamo stati lasciati soli ma proviamo a non mollare".