Falso olio biologico, arrestato ex consigliere regionale della Calabria

Olio spacciato per biologico, in realtà prodotto con fertilizzanti e pesticidi vietati. Arrestato dalla Guardia di Finanza di Cosenza un ex consigliere regionale della Calabria ed ex sindaco di Amantea. In manette anche il figlio. I due avrebbero anche percepito in modo indebiuto contributi della Regione e dell'Unione europea, per le finte coltivazioni biologiche.