Fatture false, i genitori di Renzi condannati a un anno e 9 mesi

Pena sospesa. Nel procedimento a carico di Tiziano Renzi e Laura Bovoli condanna anche per l'imprenditore Dagostino: 2 anni. Il legale della madre del leader di Italia Viva: "Ricorreremo in appello"

Condanna a un anno e nove mesi, con sospensione condizionale della pena, per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, e condanna a due anni per Luigi Dagostino. È questa la sentenza emessa dal giudice del tribunale di Firenze Fabio Gugliotta al termine del processo che vedeva i genitori dell'ex premier Matteo Renzi imputati per false fatture insieme all'imprenditore Dagostino accusato anche di truffa. Il giudice in pratica ha accolto le richieste del pm Christine Von Borries che aveva chiesto una condanna a un anno e nove mesi per i coniugi Renzi e a due anni e tre mesi per Luigi Dagostino.

I fatti al centro delle indagini risalgono al 2015, quando l'imprenditore Luigi Dagostino era amministratore delegato della Tramor, società di gestione dell'outlet The Mall di Leccio di Reggello (Firenze), e avrebbe incaricato le società Party ed Eventi 6, entrambe facenti capo ai Renzi, di studi di fattibilità per lavori all'outlet. Le fatture considerate false e oggetto del processo, perché secondo l'accusa non corrisponderebbero a prestazioni realmente effettuate, sono due: una da 20mila e l'altra da 140mila euro più Iva. Le fatture vennero pagate alla società Party srl (quella da 20mila euro) e alla Eventi 6 srl (quella da 140mila euro) nel luglio 2015.

Nelle loro arringhe difensive i legali di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, confutando punto per punto le accuse, avevano chiesto l'assoluzione dei loro assistiti "perché il fatto non costituisce reato", mentre la difesa di Dagostino aveva chiesto di assolvere l'imprenditore "perché il fatto non sussiste". I genitori di Matteo Renzi "sono assolutamente tranquilli. Ricorreremo sicuramente in appello". Lo ha dichiarato l'avvocato Lorenzo Pellegrini, difensore di Laura Bovoli, dopo la lettura della sentenza

