Fabbrica degli incidenti in Campania, truffate le assicurazioni

Incidenti stradali mai avvenuti, truffe a compagnie di assicurazione e fondo di garanzia per le vittime della strada. Ci sono voluti due anni di investigazione della Polizia Stradale per scoprire l’esperto avvocato del Foro di Avellino che insieme ad alcuni colleghi si adoperava per “inventarsi” gli incidenti, costruendo la dinamica ed il fascicolo del sinistro, curando i dettagli in ogni singola fase. 10 persone arrestate fra Napoli e Avellino, 14 denunciate per incidenti stradali mai avvenuti.