Expo, Salvini: Da milanese non gioisco se sindaco Sala viene condannato

di bdr/mad

Trieste, 5 lug. (LaPresse) - "Da milanese non gioisco se il mio sindaco viene condannato". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa in Regione parlando della condanna a 6 mesi inflitta in primo grado dal tribunale di Milano per aver retrodatato due verbali della commissione che avrebbe dovuto assegnare la piastra di Expo.

