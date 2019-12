EX Ilva, udienza rinviata al 7 febbraio

di bdr/scp

Milano, 20 dic. (LaPresse) - L'udienza davanti al presidente del Tribunale per le imprese di Milano Claudio Marangoni è stata rinviata al 7 febbraio prossimo per dare il tempo ai vertici di ArcelorMittal e ai commissari di raggiungere un accordo vincolante sul futuro dell'acciaieria. I commissari avranno tempo fino al 31 gennaio per presentare una nuova memoria.

