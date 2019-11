Ex Ilva, udienza rinviata al 20 dicembre. Ad ArcelorMittal: "Garantita continuità produttiva"

Slitta al 20 di dicembre l'udienza davanti al Presidente del Tribunale per le imprese Claudio Marangoni per discutere il ricorso d'urgenza presentato dai commissari dell'ex Ilva per opporsi alla causa civile con la quale ArcelorMittal aveva annunciato di voler recedere dal contratto d'affitto degli stabilimenti dell'acciaieria. L'ad Di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, nel corso dell'udienza davanti al presidente della sezione e per le imprese del Tribunale di Milano, ha preso la parola è ha assicurato che "in pendenza di giudizio fino al 20 di dicembre ci impegnano a garantire il normale funzionamento degli impianti e continuità della produzione". A riferirlo fonti legali vicine a ArcelorMittal al termine dell'udienza.

Da parte di ArcelorMittal "ci sono stati degli impegni assunti, secondo quanto concordato". Lo ha detto il professor Giorgio De Nova, che assiste i commissari dell'ex Ilva insieme agli avvocati Enrico Castellani e Marco Annoni, al termine dell'udienza civile davanti al presidente della sezione per le imprese del Tribunale di Milano Claudio Marangoni, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse stato scongiurato uno stop alla produzione da parte di ArcelorMittal. "Se le udienze durano così poco - ha aggiunto il legale - è sempre un buon segno".

"Ci sono le basi per una trattativa che possa arrivare ad un accordo" ha detto invece l'avvocato Enrico Castellani, legale dei commissari dell'ex Ilva, che insieme all'avvocato Ferdinando Emanuele, legale di ArcelorMittal, ha parlato ai giornalisti al termine dell'udienza di questo pomeriggio davanti al presidente della sezione per le imprese del Tribunale di Milano, che si è svolta nel pomeriggio.

