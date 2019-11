Ex Ilva, udienza rinviata al 20 dicembre

di bdr/vln

Milano, 27 nov. (LaPresse) - Slitta al 20 si dicembre l'udienza davanti al Presidente del Tribunale per le imprese e Claudio Marangoni per discutere il ricorso d'urgenza sa presentato dai commissari dell'ex Ilva per opporsi alla causa civile con la quale ArcelorMittal aveva annunciato di voler recedere dal contratto d'affitto degli stabilimenti dell'acciaieria.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata