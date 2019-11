Ex Ilva, Tribunale Milano invita ArcelorMittal a non spegnere i forni

di bdr/ect

Milano, 18 nov. (LaPresse) - Da parte del presidente del Tribunale per le imprese si Milano, Claudio Marangoni, arriva un invito a ArcelorMittal a non spegnere gli altiforni dell'ex Ilva. ArcelorMittal non deve "porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti" dell'ex Ilva di Taranto prima della decisione del Tribunale civile di Milano sul ricorso cautelare d'urgenza presentato dai commissari del gruppo dell'acciaio. Per il presidente Marangoni, inoltre, "tenuto conto della non adozione di provvedimento inaudita altera parte, in un quadro di leale collaborazione con l'autorità giudiziaria e per il tempo ritenuto necessario allo sviluppo del contraddittorio tra le parti". Secondo il giudice milanese, ArcelorMittal deve quindi rinviare "lo sviluppo delle operazioni già autonomamente prefigurate per il limitato tempo necessario allo sviluppo del presente procedimento".

