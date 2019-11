Ex Ilva, tensione all'arrivo di Conte a Taranto

Tensione a Taranto all’arrivo di Conte davanti allo stabilimento ex Ilva. Cori e striscioni di protesta hanno accolto il premier. Un lungo botta e risposta tra il presidente del Consiglio e la folla che ha chiesto a gran voce la chiusura dello stabilimento. Conte non si è sottratto al confronto rispondendo anche in maniera decisa a chi ha puntato il dito contro il governo.