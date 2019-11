Ex Ilva, sindacati: Incendio nell'acciaieria due

Intanto Arcelor Mittal ha depositato in Tribunale a Milano l'atto per il recesso del contratto

"Ancora una volta un incidente gravissimo nell'acciaieria due" dell'ex Ilva di Taranto, "una siviera appena uscita dal Convertitore 1 si è bucata svestendo acciaio in fossa, procurando fiamme altissime che raggiungevano le tubazioni gas. Solo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco evitato il peggio". E' quanto denunciano in una nota Fim, Fiom e Uilm.

E in mattinata è stato depositato in Tribunale a Milano l'atto di citazione con il quale ArcelorMittal chiede di poter recedere dall'affitto dell'ex Ilva. Lo si apprende da fonti legali vicine al gruppo.

Con il ricorso, notificato una settimana fa agli ex commissari Ilva, ArcelorMittal, tramite i suoi avvocati, chiede "in via principale, di accertare e dichiarare l'efficacia del diritto di recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda" dell'ex Ilva, compreso lo stabilimento di Taranto "sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017" come dichiarato dal gruppo franco-indiano il 4 novembre scorso.

