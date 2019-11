Ex Ilva, pm aprono fascicolo anche su società lussemburghese ArcelorMittal

di bdr/scp

Milano, 19 nov. (LaPresse) - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo anche per omessa dichiarazione dei redditi su una società del gruppo ArcelorMittal con sede in Lussemburgo. La società, da quanto si apprende in ambienti giudiziari, operava in Italia prima del 2015, anno in cui ArcelorMittal ha avviato una sede anche nel nostro Paese. Il fascicolo aperto su questa ipotesi di reato, da quanto si apprende, è considerato a latere rispetto all'inchiesta principale sulla gestione dell'ex Ilva da parte del gruppo franco-indiano e i fatti contestati riguarderebbero episodi fino al 2015.

