Ex Ilva, commissari: Mancata estensione scudo penale conclamata falsità

di bdr/vln

Milano, 21 gen. (LaPresse) - "L'affermazione" di ArcelorMittal "secondo la quale la mancata estensione temporale dello scudo penale renderebbe 'impossibile attuare il Piano Ambientale senza incorrere in responsabilità (anche penali) conseguenti a problemi ambientali 'ereditati' dalla precedente gestione' non è pertanto una semplice mistificazione, ma piuttosto una conclamata falsità smentita addirittura chiaramente dallo stesso articolato parere che controparte ha depositato nel presente procedimento". Lo scrivono i legali di commissari dell'ex Ilva in un passaggio delle 86 pagine della memoria depositata ieri sera nell'ambito della causa civile in corso davanti al Tribunale di Milano con ArcelorMittal.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata