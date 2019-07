Ex Ilva, cedute 3 gru a Taranto per il maltempo

di scp

Taranto, 11 lug. (LaPresse) - La forte tempesta abbattutasi ieri su Taranto ha provocato un cedimento a catena di tre gru posizionate sulla banchina su una delle quali si trovava il gruista disperso, caduta in mare nell'area antistante la banchina stessa. Lo rende noto la Capitaneria di porto-Guardia costiera di Taranto in merito a quanto successo ieri all'ex Ilva, per cui è disperso un operaio gruista di ArcelorMittal.

