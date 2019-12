Ex Ilva, ArcelorMittal e commissari stanno firmando

di red

Milano, 20 dic. (LaPresse) - "A quanto mi risulta in questo minuti i rappresentanti di ArcelorMittal e i commissari stanno formando un accordo per l'ex Ilva". Lo ha annunciato l'avvocato Ferdinando Emanuele, legale di Arcelor Mittal prima dell'inizio dell'udienza fissata per questa mattina davanti al giudice Claudio Marangoni. "L'accordo - ha aggiunto - darà tempo fino a metà gennaio per negoziare". E propio alla luce di questo, ha concluso, oggi i legali dei commissari chiederanno un rinvio.

