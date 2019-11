Eversione di estrema destra, 12 indagati in Toscana

Dodici persone di estrema destra indagate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze e dalla polizia con l'accusa di detenzione abusiva di armi correlata alla costituzione di un'associazione con finalità eversiva. Due sono stati arrestati: si tratta di Andrea Chesi, 60 anni, e del figlio Yuri, 22 anni. Dalle indagini sarebbe emerso che gli estremisti, tutti incensurati, volevano "far saltare" in aria la moschea di Colle Val d'Elsa, in provincia di Siena, sabotando una condotta delle tubature del gas. Eseguite numerose perquisizioni a abitazioni, uffici e capannoni nel Senese. Notevole la quantità di materiale sequestrato tra cui fucili di vario tipo, mitragliatori, pistole, coltelli di varie dimensioni oltre a simboli nazisti e fascisti per divise.