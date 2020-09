Eutanasia, Santa Sede: È atto omicida e chi legifera è complice

La Chiesa torna a parlare di eutanasia e di fine vita. Lo fa in un documento dedicato alla cura delle persone in uno stato di salute critico e in una fase terminale della vita scritta dalla Congregazione per la dottrina della fede affermando che l'eutanasia è un "atto malvagio e omicida" e che chi approva leggi sul suicidio assistito è "complice di un grave peccato". "La chiesa ritiene di dover ribadire come insegnamento definitivo che l'eutanasia è un crimine contro la vita umana - si legge nella lettera - perché, con tale atto, l'uomo sceglie di causare direttamente la morte di un altro essere umano innocente" ."L'eutanasia - è scritto ancora nella Lettera Samaritanus bonus - è un atto instrinsecamente malvagio, in qualsiasi occasione o circostanza". "Dunque, l'eutanasia è un atto omicida che nessun fine può legittimare e che non tollera alcuna forma di complicità o collaborazione, attiva o passiva. Coloro che approvano leggi sull'eutanasia e il suicidio assistito si rendono, pertanto, complici del grave peccato che altri eseguiranno" e "costoro sono altresì colpevoli di scandalo perché tali leggi contribuiscono a deformare la coscienza, anche dei fedeli".

