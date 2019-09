Eutanasia, legale Cappato: Consulta apre strada per buona legge

di alm/abf

Roma, 25 set. (LaPresse) - "La Corte costituzionale apre la strada finalmente a una buona normativa per garantire a tutti il diritto di essere liberi fino alla fine, anche per chi non è attaccato a una macchina ma è affetto da patologie irreversibili e sofferenze insopportabili, come previsto dalla nostra proposta di legge di iniziativa popolare per l'eutanasia legale depositata alla Camera dei Deputati nel 2013". Così l'avvocato Filomena Gallo, segretario Associazione Luca Coscioni e coordinatore del collegio di difesa di Marco Cappato, dopo la decisione della Consulta che apre per la prima volta al suicidio assistito.

"Mi auguro che finalmente il Parlamento si faccia vivo - prosegue -. Noi andremo avanti, e invitiamo a unire le forze laiche e liberali in occasione del Congresso dell'Associazione Luca Coscioni dal 3 al 6 ottobre a Bari".

