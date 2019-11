Eurostat, cala la popolazione in Italia

Per il quarto anno consecutivo cala la popolazione in Italia. Lo rivelano i dati diffusi dall'Eurostat, l'Ufficio Statistica dell'Unione europea, secondo cui nel 2022 il numero di abitanti nel nostro Paese sarà sotto i 60 milioni e toccherà la soglia di 130mila residenti in meno ogni anno. Il rapporto evidenzia una crescita sia della popolazione straniera sia degli italiani che emigrano. I primi segnali di un crollo demografico risalgono già al 2015, quando si registravano più decessi che nascite. Tra dieci anni la popolazione in Italia potrebbe essere di 59 milioni di abitanti.